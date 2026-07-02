Beautiful, le anticipazioni di venerdì 3 luglio 2026: cosa sta cercando davvero Taylor
Le trame di Beautiful di venerdì 3 luglio 2026: si riavvicina al suo ex ma cerca anche la complicità di Brooke. L'unica verso la quale non ha pietà è Hope
Nuovo appuntamento, venerdì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 3 luglio 2026
Taylor parla con Brooke e cerca di ristabilire un clima di pace, chiarendo subito che non ha intenzione di riconquistare Ridge: il suo obiettivo è stare vicino a Steffy e alla sua famiglia. Brooke, sorpresa dal tono conciliatorio, le propone di diventare di nuovo amiche. Taylor accetta, ma affronta anche il delicato tema di Hope e della sua attrazione per Finn. Le due donne concordano sulla necessità di evitare che i vecchi conflitti ricadano sulle nuove generazioni. Steffy e Ridge discutono di "Hope For The Future" e del ritorno di Taylor a Los Angeles. Steffy è felice di avere finalmente sua madre accanto e insiste sul fatto che la sua presenza porti equilibrio e serenità a tutta la famiglia. Ridge ammette quanto Taylor sia importante per lui e per tutti loro. Steffy, ancora traumatizzata dal rapimento subito da Luna, ricorda con angoscia i momenti passati insieme.
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Le trame di Beautiful del 2 luglio 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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