Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Beautiful, le anticipazioni di venerdì 3 luglio 2026: cosa sta cercando davvero Taylor

Le trame di Beautiful di venerdì 3 luglio 2026: si riavvicina al suo ex ma cerca anche la complicità di Brooke. L'unica verso la quale non ha pietà è Hope

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Beautiful, Taylor
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, venerdì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 3 luglio 2026

Taylor parla con Brooke e cerca di ristabilire un clima di pace, chiarendo subito che non ha intenzione di riconquistare Ridge: il suo obiettivo è stare vicino a Steffy e alla sua famiglia. Brooke, sorpresa dal tono conciliatorio, le propone di diventare di nuovo amiche. Taylor accetta, ma affronta anche il delicato tema di Hope e della sua attrazione per Finn. Le due donne concordano sulla necessità di evitare che i vecchi conflitti ricadano sulle nuove generazioni. Steffy e Ridge discutono di "Hope For The Future" e del ritorno di Taylor a Los Angeles. Steffy è felice di avere finalmente sua madre accanto e insiste sul fatto che la sua presenza porti equilibrio e serenità a tutta la famiglia. Ridge ammette quanto Taylor sia importante per lui e per tutti loro. Steffy, ancora traumatizzata dal rapimento subito da Luna, ricorda con angoscia i momenti passati insieme.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le trame di Beautiful del 2 luglio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Beautiful, Hope

Beautiful, le anticipazioni di venerdì 26 giugno 2026: Hope sotto sorveglianza

Le trame di Beautiful di venerdì 26 giugno 2026: la donna è minacciata da Steffy per...
Beautiful, Brooke e Ridge

Beautiful, le anticipazioni di domenica 28 giugno 2026: Brooke non vuole Taylor vicina a Ridge

Le trame di Beautiful di domenica 28 giugno 2026: la Logan si lamenta delle ingerenz...
Beautiful, Taylor

Beautiful, le anticipazioni di giovedì 28 maggio 2026: Taylor attacca Brooke

Le trame di Beautiful di giovedì 28 maggio 2026: la donna si lamenta con Ridge per l...
Beautiful, Brooke

Beautiful, le anticipazioni di martedì 30 giugno 2026: la mossa a sorpresa di Brooke

Le trame di Beautiful di martedì 30 giugno 2026: la Logan irrompe nell'ufficio di Fi...
Beautiful, Finn e Hope

Beautiful, le anticipazioni di sabato 27 giugno 2026: Hope non può più sbagliare

Le trame di Beautiful di sabato 27 giugno 2026: la ragazza non ha più scelta, deve r...
Beautiful, Finn

Beautiful, le anticipazioni di sabato 13 giugno 2026: Finn mette alle strette Luna

Le trame di beautiful di sabato 13 giugno 2026: il marito di Steffy incalza la ragaz...
Beautiful, Steffy

Beautiful, le anticipazioni di lunedì 29 giugno 2026: Steffy senza pietà contro Hope

Le trame di Beautiful di lunedì 29 giugno 2026: la donna confessa a Liam che la Loga...
Beautiful, Ridge e Taylor

Beautiful, le anticipazioni dal 28 giugno al 4 luglio 2026: Taylor conquista di nuovo Ridge

Le trame di Beautiful per la settimana dal 28 giugno al 4 luglio 2026: le vicende di...
Beautiful, Finn e Steffy

Beautiful, le anticipazioni di venerdì 29 maggio 2026: Steffy lascia Finn (dopo il bacio di Hope)

Le trame di Beautiful di venerdì 29 maggio 2026: malgrado la confessione (e l'innoce...

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe

Estate in quota

Sentieri panoramici, percorsi bike, spa e attività per famiglie

LEGGI

Personaggi

Ciccio Graziani

Ciccio Graziani
Megan Montaner

Megan Montaner
Kylie Minogue

Kylie Minogue
Paris Jackson

Paris Jackson

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963