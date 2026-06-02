Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 3 giugno 2026: Steffy rapita da un killer, la sua vita è a rischio Disponibili le trame per mercoledì 3 giugno 2026: il rapimento di Steffy e le scioccanti confessioni di Luna scuotono le famiglie

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, mercoledì alle 13:40, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 3 giugno 2026

Steffy si ritrova rinchiusa in una gabbia e capisce di essere stata drogata e segregata da Luna. Spaventata, le chiede di lasciarla andare, ma Luna si rifiuta e sostiene di agire per proteggersi. Durante il confronto, Luna confessa di aver ucciso Tom e Hollis per impedire che venisse alla luce il nome del suo vero padre, che non è Bill. Steffy è sconvolta e tenta disperatamente di liberarsi. Intanto Liam si reca da Finn, convinto che abbia una responsabilità nel bacio ricevuto da Hope durante la festa in famiglia. Finn ribadisce che è stata Hope a baciarlo e non il contrario, di averla rimproverata e di aver poi raggiunto subito la moglie per raccontarle tutto. Sostiene di essere sempre stato fedele a Steffy. Liam insiste, accusandolo però di aver contribuito, con un comportamento ambiguo e già visto in passato, alla partenza di Steffy. Una situazione simile si verifica con Hope che, parlando con Brooke, racconta di essere stata rimproverata da…

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Le trame di Beautiful del 2 giugno 2026

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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