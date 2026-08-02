Beautiful, le anticipazioni di lunedì 3 agosto 2026: Ridge e Taylor condividono un rituale Le trame disponibili per lunedì 3 agosto 2026: la puntata mette al centro la presunta sindrome del cuore spezzato e il rapporto intimo tra Taylor e Ridge

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, lunedì alle 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 3 agosto 2026

Taylor confessa a Steffy di aver creduto di essere affetta da insufficienza cardiaca. Convinta che sarebbe morta, era tornata a Los Angeles per trascorrere i suoi ultimi giorni vicino alla famiglia. In seguito, però, la dottoressa Grace Buckingham ha scoperto che non si trattava di insufficienza cardiaca, bensì della cosiddetta "sindrome del cuore spezzato", una condizione legata a un forte trauma emotivo. Taylor ammette di essersi sentita fragile e segnata dal passato, soprattutto a causa del dolore mai superato per la perdita di Phoebe. Ridge è stato molto presente e protettivo nei confronti di Taylor: la ha convinta a farsi curare e a partecipare con lui a una seduta di guarigione olistica guidata da Shandra. Durante questa esperienza, i due hanno condiviso il rituale chiamato "Yab-Yum", una posizione meditativa molto intima.

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Le trame di Beautiful del 2 agosto 2026

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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