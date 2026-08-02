Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Beautiful, le anticipazioni di lunedì 3 agosto 2026: Ridge e Taylor condividono un rituale

Le trame disponibili per lunedì 3 agosto 2026: la puntata mette al centro la presunta sindrome del cuore spezzato e il rapporto intimo tra Taylor e Ridge

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Beautiful, Taylor e Ridge
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, lunedì alle 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 3 agosto 2026

Taylor confessa a Steffy di aver creduto di essere affetta da insufficienza cardiaca. Convinta che sarebbe morta, era tornata a Los Angeles per trascorrere i suoi ultimi giorni vicino alla famiglia. In seguito, però, la dottoressa Grace Buckingham ha scoperto che non si trattava di insufficienza cardiaca, bensì della cosiddetta "sindrome del cuore spezzato", una condizione legata a un forte trauma emotivo. Taylor ammette di essersi sentita fragile e segnata dal passato, soprattutto a causa del dolore mai superato per la perdita di Phoebe. Ridge è stato molto presente e protettivo nei confronti di Taylor: la ha convinta a farsi curare e a partecipare con lui a una seduta di guarigione olistica guidata da Shandra. Durante questa esperienza, i due hanno condiviso il rituale chiamato "Yab-Yum", una posizione meditativa molto intima.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le trame di Beautiful del 2 agosto 2026

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Beautiful, Taylor

Beautiful, le anticipazioni di lunedì 20 luglio 2026: Taylor umiliata davanti a Ridge

Le trame di Beautiful di lunedì 20 luglio 2026: Taylor reagisce male alla notizia ch...
Beautiful - Taylor

Beautiful, le anticipazioni di martedì 21 luglio 2026: per Taylor c'è una nuova speranza

Le trame di Beautiful di martedì 21 luglio 2026: la donna soffre di una sindrome cur...
Beautiful, Ridge e Brooke

Beautiful, le anticipazioni di sabato 18 luglio 2026: Ridge lotta e si strugge (per la donna sbagliata)

Le trame di Beautiful di sabato 18 luglio 2026: informato della malattia di Taylor l...
Beautiful, Taylor

Beautiful, le anticipazioni di giovedì 30 luglio 2026: il gesto estremo di Taylor

Le trame di Beautiful di giovedì 30 luglio 2026: spinta da Ridge, la donna cerca la ...
Beautiful, Brooke

Beautiful, le anticipazioni di domenica 2 agosto 2026: Brooke chiede spiegazioni a Taylor

Trame disponibili per domenica 2 agosto 2026: la puntata mette al centro la 'sindrom...
Beautiful - Taylor

Beautiful, le anticipazioni di domenica 19 luglio 2026: la malattia di Taylor è una finzione

Le trame di Beautiful di domenica 19 luglio 2026: la donna non ha un morbo incurabil...
Beautiful, Ridge

Beautiful, le anticipazioni di giovedì 16 luglio 2026: Ridge è terrorizzato, il suo gesto estremo

Le trame di Beautiful di giovedì 16 luglio 2026: di fronte alla confessione della ma...
Beautiful, Brooke

Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 29 luglio 2026: il sospetto (tardivo) di Brooke

Le trame di Beautiful di mercoledì 29 luglio 2026: la donna è preoccupata per le att...
Beautiful, Taylor

Beautiful, le anticipazioni di venerdì 17 luglio: Taylor non ha possibilità (ma in famiglia c'è una speranza)

Le trame di Beautiful di venerdì 17 luglio 2026: la donna sembra condannata ma si ri...

SO. CO. ECOLOGICA

Recupero materiali edili

Come ridurre i costi di cantiere e gli sprechi

LEGGI

Personaggi

Rosario Monetti

Rosario Monetti
Ece Irtem

Ece Irtem
Sabrina Soussi

Sabrine Soussi
Gabriele Govoni

Gabriele Govoni

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963