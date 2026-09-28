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Beautiful, Ridge è accecato e illuso: non vede arrivare la catastrofe

Le trame di Beautiful di martedì 29 settembre 2026: il piano di Carter è ormai avviato ma Brooke ha scoperto tutto. Solo il capo della Forrester ne è all'oscuro

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Redazione

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Nuovo appuntamento, martedì 29 settembre 2026 tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios, è la serie più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno.

Cosa succede a Beautiful il 29 settembre 2026

La tensione esplode allo chalet: Brooke ascolta di nascosto Carter e Hope e scopre che la presunta "ristrutturazione" è in realtà una copertura per un colpo di mano finalizzato al controllo totale della Forrester. Carter, diviso tra l’amicizia con Ridge e il desiderio di tutelare Hope e le Logan, confessa le sue ragioni; Hope lo sostiene ma chiede una scelta libera, non un ricatto emotivo. Sul fronte professionale, l’intesa tra Will ed Electra cresce mentre Remy riappare con promesse di un nuovo inizio a Los Angeles; intanto, in sede, Taylor e Ridge ricordano vecchie alleanze, ma Ridge non immagina ancora la portata del tradimento e coglie solo l’ansia sul volto di Brooke.

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Le trame di Beautiful del 28 settembre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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