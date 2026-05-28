Beautiful, le anticipazioni di venerdì 29 maggio 2026: Steffy lascia Finn (dopo il bacio di Hope)
Le trame di Beautiful di venerdì 29 maggio 2026: malgrado la confessione (e l'innocenza) dell'uomo, la Forrester, furiosa, decide di allontanarsi per un po'
Nuovo appuntamento, venerdì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 29 maggio 2026
Finn ha raccontato alla moglie di essere stato baciato da Hope. Steffy è amareggiata: aveva detto a Finn di starle lontano e lui non le ha dato ascolto. Nonostante lo ami e non metta in dubbio la sincerità dei suoi sentimenti, Steffy gli dice di aver bisogno di allontanarsi per un po’. Brooke, venuta a sapere dalla figlia del bacio, è preoccupata delle conseguenze che questo potrebbe avere, visti i trascorsi turbolenti tra i Logan e i Forrester e il fatto che Hope e Steffy, già in passato, si sono contese lo stesso uomo. Teme che la figlia non riesca a controllare i suoi sentimenti per Finn. Hope si assume le proprie responsabilità ed è sicura che un episodio del genere non si ripeterà mai più. Ridge è contento di sapere che Taylor ha deciso di restare a Los Angeles. La donna dice di farlo per sé, ma anche perché sente che, in questo momento, Steffy abbia bisogno di avere qualcuno su cui contare. Ridge non capisce perché la figlia si senta in minoranza in azienda.
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Le trame di Beautiful del 28 maggio 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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29 Maggio 2026
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