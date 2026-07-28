Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 29 luglio 2026: il sospetto (tardivo) di Brooke
Le trame di Beautiful di mercoledì 29 luglio 2026: la donna è preoccupata per le attenzioni di Ridge per Taylor, che si affida a una guaritrice spirituale
Nuovo appuntamento, mercoledì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 29 luglio 2026
Brooke è sempre più preoccupata dalla quantità di tempo che Ridge trascorre con Taylor e confessa a Eric di trovare Taylor particolarmente bisognosa di affetto, temendo che stia cercando di riavvicinarsi a Ridge nonostante la promessa di non farlo. Eric la rassicura, ricordandole che Ridge ha scelto lei e che Taylor fa parte della famiglia. Nel frattempo, Taylor continua a nascondere a quasi tutti la sua sindrome del cuore spezzato; solo Ridge e Li conoscono la verità. Per aiutarla, Ridge organizza un incontro con Shandra, una guaritrice specializzata in chakra ed energia spirituale. Sebbene inizialmente scettica, Taylor accetta di partecipare alla sessione per rispetto e fiducia verso Ridge. Shandra spiega che il trauma emotivo può bloccare l’energia del corpo e propone tecniche di meditazione, respirazione e guarigione spirituale.
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Le trame di Beautiful del 28 luglio 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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