Beautiful, le anticipazioni di lunedì 29 giugno 2026: Steffy senza pietà contro Hope Le trame di Beautiful di lunedì 29 giugno 2026: la donna confessa a Liam che la Logan è una "predatrice" proprio come sua madre. Brooke cerca di salvare la figlia

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, lunedì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 29 giugno 2026

Taylor si gode l’accoglienza calorosa di Eric e di Ridge nella villa dei Forrester, sentendosi finalmente a casa. Tuttavia, l’idillio è minato dalla preoccupazione per Steffy: la dottoressa teme che l’incapacità di Hope di stare lontana da Finn rappresenti una minaccia costante per la stabilità della figlia. Nel frattempo Liam passa a trovare Steffy alla casa sulla scogliera e i due discutono del bacio dato da Hope a Finn. Steffy è implacabile, etichettando il comportamento della rivale come un tratto genetico tipico delle Logan, mentre Liam, pur comprendendo la frustrazione dell’ex moglie, fatica a vedere in Hope una vera predatrice di matrimoni. Parallelamente, Brooke si reca nell’ufficio di Finn per chiedergli di dimenticare quel bacio sventurato e non permettere che causi ulteriori danni.

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Le trame di Beautiful del 28 giugno 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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