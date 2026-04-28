Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 29 aprile 2026: Sheila rilasciata dopo gli omicidi Le trame di Beautiful di mercoledì 29 aprile 2026: la sospettata delle morti di Tom e Hollis esce subito di prigione. Hope si tormenta per Finn

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, mercoledì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 29 aprile 2026

Alla Forrester Creations, Steffy e Finn condividono un momento di profonda intimità, presto offuscato da tensioni familiari e lavorative. Hope ripensa alla confessione fatta a Finn di essere attratta da lui, mentre Brooke la informa che Sheila è stata rilasciata, notizia che scuote profondamente tutti. Hope ipotizza che Finn, pur pienamente consapevole della pericolosità della madre biologica, provi un certo sollievo, perché lui forse pensa che lei non sia responsabile degli omicidi di Tom e Hollis. A casa, Bill vive un momento sereno con Poppy, ma l’arrivo di Katie cambia completamente il tono: lei è allarmata dalla rapidità con cui Bill ha accolto Poppy e Luna nella sua vita e teme per l’equilibrio del figlio Will. Bill minimizza, affermando di voler recuperare il tempo perduto.

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Le trame di Beautiful del 28 aprile 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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