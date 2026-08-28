Beautiful, la Forrester è in crisi: le vendite colano a picco. Di chi è la colpa
Le trame di Beautiful di sabato 29 agosto 2026: la linea di Hope affossa i conti della maison. Ma Carter la difende e rilancia
Nuovo appuntamento, sabato tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 29 agosto 2026
Alla Forrester Creations cresce la tensione attorno al futuro della linea "Hope for the Future". Steffy e Ridge sono sempre più preoccupati per il calo delle vendite e la perdita di fiducia degli acquirenti. Carter rifiuta di limitarsi a difendere la linea e propone un ambizioso piano di espansione per l’azienda, basato su fusioni, acquisizioni e l’ampliamento dell’offerta con profumi e pelletteria. Il rilancio della linea di gioielli con Ivy viene presentato come il primo passo di questa strategia e Hope sostiene con entusiasmo la visione di Carter.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le trame di Beautiful del 28 agosto 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
Potrebbe interessarti anche
Beautiful, le anticipazioni di venerdì 28 agosto 2026: Carter rilancia, Hope è con lui
Trame disponibili per venerdì 28 agosto 2026: la Forrester alle prese con il futuro ...
Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 26 agosto 2026: il rifiuto di Steffy
In casa Forrester cresce la tensione sul rilancio della linea gioielli, tra rifiuti ...
Beautiful, le anticipazioni di giovedì 27 agosto 2026: l'ira di Carter
Anticipazioni disponibili per giovedì 27 agosto 2026: Carter spinge per il rilancio ...
Beautiful, le anticipazioni di venerdì 31 luglio: il bacio di Hope e Carter
Le trame di Beautiful per venerdì 31 luglio 2026: segreti e relazioni sul lavoro eme...
Beautiful, le anticipazioni di sabato 1 agosto 2026: Steffy ammonisce Hope
Le trame disponibili per sabato 1 agosto 2026: scopri le anticipazioni del giorno co...
Beautiful, le anticipazioni di lunedì 24 agosto 2026. Brooke e Carter difendono Hope
Disponibili le trame per lunedì 24 agosto 2026: alla Forrester cresce la tensione in...
Beautiful, le anticipazioni di venerdì 7 agosto 2026: i sospetti di Steffy
Anticipazioni disponibili per venerdì 7 agosto 2026: la puntata mette in luce i sosp...
Beautiful, le anticipazioni di giovedì 23 luglio 2026: la nuova attrazione di Hope
Le trame di Beautiful di giovedì 23 luglio 2026: mentre Taylor tiene il segreto sull...