Beautiful, la Forrester è in crisi: le vendite colano a picco. Di chi è la colpa Le trame di Beautiful di sabato 29 agosto 2026: la linea di Hope affossa i conti della maison. Ma Carter la difende e rilancia

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, sabato tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 29 agosto 2026

Alla Forrester Creations cresce la tensione attorno al futuro della linea "Hope for the Future". Steffy e Ridge sono sempre più preoccupati per il calo delle vendite e la perdita di fiducia degli acquirenti. Carter rifiuta di limitarsi a difendere la linea e propone un ambizioso piano di espansione per l’azienda, basato su fusioni, acquisizioni e l’ampliamento dell’offerta con profumi e pelletteria. Il rilancio della linea di gioielli con Ivy viene presentato come il primo passo di questa strategia e Hope sostiene con entusiasmo la visione di Carter.

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Le trame di Beautiful del 28 agosto 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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