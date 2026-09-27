Beautiful, Brooke è sconvolta e non riesce a nasconderlo a Ridge Le trame di Beautiful di lunedì 28 settembre 2026: il piano diabolico di Carter non convince appieno Hope ma la verità sta già per salire a galla

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Nuovo appuntamento, lunedì 28 settembre 2026 tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo ed è arrivata alla stagione numero 35.

Cosa succede a Beautiful il 28 settembre 2026

Brooke, appostata fuori dallo chalet, sente Carter e Hope: la ristrutturazione è una copertura; Carter mira al controllo totale della Forrester per sottrarla, dice, alla gestione punitiva di Steffy. Diviso tra l’amicizia con Ridge e il dovere verso l’azienda, confessa di agire anche per Hope, per restituire dignità alle Logan e spazio agli emarginati. Hope lo sostiene, ma vuole essere scelta, non tornare per un ricatto. Altrove, al Giardino, l’intesa tra Will ed Electra cresce: lui la presenta a Deacon e rivela le sue radici Forrester; richiamato in ufficio, la lascia sola, finché Remy, vecchio amico, la raggiunge annunciando un nuovo inizio a Los Angeles e il desiderio di rivederla. In sede, Taylor passa da Ridge: ricordano quanto Steffy abbia sempre tentato di unirli e quanto Shandra l’abbia aiutata. All’arrivo di Brooke, Taylor si defila. Ridge coglie un’ansia insolita sul volto di Brooke, ignaro della bomba che lei porta con sé.

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Le trame di Beautiful del 27 settembre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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