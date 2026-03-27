Beautiful, le anticipazioni di sabato 28 marzo 2026: Ridge, che schiaffo a Steffy
Le trame di Beautiful di sabato 28 marzo 2026: Brooke viene nominata co-amministratore delegato ed è subito scontro. Hope confusa sui sentimenti per Finn
Nuovo appuntamento, lunedì alle 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 28 marzo 2026
Alla Forrester si consuma una svolta ai vertici: Ridge decide di concentrarsi esclusivamente sul disegno e promuove Brooke come nuovo co-amministratore delegato accanto a Steffy. La decisione provoca la forte reazione di Steffy, che si sente scavalcata e teme il ritorno delle vecchie rivalità tra le famiglie. Carter cerca di mediare mentre Brooke mette l’accento sulla necessità di unità e collaborazione. Hope appoggia con entusiasmo la madre: Brooke, però, è preoccupata perché ha capito che la figlia prova dei sentimenti per Finn e la avverte dei possibili rischi emotivi.
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Beautiful va in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato su Canale 5 alle 14:00 o alle 13:55 (il sabato). Leggi tutte le news sulla soap.
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