Beautiful, le anticipazioni di giovedì 28 maggio 2026: Taylor attacca Brooke Le trame di Beautiful di giovedì 28 maggio 2026: la donna si lamenta con Ridge per la scelta della Logan. Intanto è crisi tra Finn e Steffy (per il bacio di Hope)

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, giovedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 28 maggio 2026

La situazione tra le famiglie Logan e Forrester si fa incandescente: Finn confessa a Steffy di essere stato baciato da Hope durante la festa per celebrare i successi di "Brooke’s Bedroom". Steffy reagisce con durezza, accusando il marito di non aver ascoltato i suoi avvertimenti e di aver favorito una situazione pericolosa per il loro matrimonio, ricordando i traumi del passato legati a figure come Sheila. Hope, dal canto suo, ammette a Brooke di essersi lasciata andare in un momento di debolezza: complice l’alcol e un impulso che pensava di poter controllare, ha agito senza misurare le conseguenze. Brooke è profondamente preoccupata e teme che la figlia ripeta vecchi errori, sviluppando sentimenti difficili da gestire.

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Nel frattempo, sul fronte familiare e aziendale, Ridge e Taylor si confrontano sulle scelte per la Forrester Creations: Taylor esprime dubbi sulle decisioni recenti e sul ruolo di Brooke in azienda, mentre il clima tra Logan e Forrester rischia di riaccendersi, con possibili ripercussioni personali e professionali per tutti i protagonisti.

Le trame di Beautiful del 27 maggio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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