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Beautiful, le anticipazioni di martedì 28 luglio 2026: per Hope non c'è solo Finn

Le trame di Beautiful di martedì 28 luglio 2026: Liam rimpiange il passato e si fa avanti con la ragazza. Intanto Steffy soffre per sua madre Taylor

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Redazione

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Beautiful, Hope
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, martedì tra le 13:50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 28 luglio 2026

Liam, tormentato dai rimpianti per la sua storia con Hope, decide di aprirsi proponendo una possibile riconciliazione. Hope è sorpresa e combattuta, timorosa di rivivere le sofferenze del passato. Parallelamente, la preoccupazione familiare cresce: Steffy teme per Taylor, che nasconde una recente diagnosi di "sindrome del cuore spezzato", una condizione legata allo stress emotivo che sta condizionando i rapporti in famiglia.

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Le trame di Beautiful del 27 luglio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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