Beautiful, le anticipazioni di domenica 28 giugno 2026: Brooke non vuole Taylor vicina a Ridge Le trame di Beautiful di domenica 28 giugno 2026: la Logan si lamenta delle ingerenze della ex del marito. Intanto Steffy pone condizioni dure a Hope

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Nuovo appuntamento, domenica tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 28 giugno 2026

Steffy confida a Hope di voler mantenere la linea "Hope for the Future" per il suo potenziale commerciale, ma pone una condizione netta: Hope deve tenersi lontana da Finn. Steffy avverte che al primo passo falso la linea sarà cancellata. Brooke applaude la scelta professionale di Steffy e difende il suo ruolo in azienda, rimarcando però l’ingerenza di Taylor che, a suo dire, non ha legami diretti con la Forrester. Quando torna a galla la questione del bacio tra Hope e Finn, Brooke sottolinea che Hope si è scusata e che non ripeterà l’errore; Steffy si mostra però dubbiosa sulla sincerità della ragazza. Ridge invita tutti a concentrarsi sul bene dell’azienda invece di rivangare il passato, mentre Hope si sente sotto pressione e teme ritorsioni.

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Le trame di Beautiful del 27 giugno 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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