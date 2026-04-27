Beautiful, le anticipazioni di martedì 28 aprile 2026: Hope e Finn troppo vicini Le trame di Beautiful di martedì 28 aprile 2026: mentre Brooke accetta di fare da testimonial per la linea intima della Forrester, i due ragazzi si attraggono

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, martedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 28 aprile 2026

Alla Forrester Creations la tensione è palpabile. Steffy, profondamente scossa dopo aver sorpreso Ridge e Brooke in un momento di intimità nell’ufficio degli stilisti, confida a Liam il suo sdegno per il comportamento di Brooke e di Hope, sognando un mondo senza i Logan. Ridge propone a Brooke di rilanciare la linea ‘Brooke’s Bedroom‘ e di esserne nuovamente il volto ufficiale; nonostante le resistenze iniziali, Brooke viene convinta ad accettare. Parallelamente, il rapporto tra Hope e Finn scivola verso territori pericolosi: Hope ammette apertamente di avere una cotta per lui, elemento destinato a complicare dinamiche familiari e lavorative.

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Le trame di Beautiful del 27 aprile 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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