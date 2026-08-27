Beautiful, le anticipazioni di venerdì 28 agosto 2026: Carter rilancia, Hope è con lui
Trame disponibili per venerdì 28 agosto 2026: la Forrester alle prese con il futuro della linea "Hope for the Future" e le ambizioni di Carter per un grande piano di espansione
Nuovo appuntamento, lunedì alle 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 28 agosto 2026
Alla Forrester Creations cresce la tensione attorno al futuro di "Hope for the Future". Mentre Steffy e Ridge sono sempre più preoccupati per il calo delle vendite e per la perdita di fiducia da parte dei compratori, Carter rifiuta di limitarsi a difendere la linea di Hope e presenta una visione molto più ambiziosa per il futuro dell’azienda. Convinto che la Forrester stia pensando in modo troppo conservativo, Carter propone un piano di espansione basato su fusioni e acquisizioni strategiche. La sua idea è trasformare la Forrester Creations in un colosso del lusso, capace di includere non solo moda e gioielli, ma anche profumi, pelletteria e altre linee di prestigio. Per Carter, il rilancio della linea di gioielli con Ivy rappresenta soltanto il primo passo di un progetto destinato a rivoluzionare l’azienda. Hope sostiene con entusiasmo la sua visione.
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Le trame di Beautiful del 27 agosto 2026
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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