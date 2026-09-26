Beautiful, Hope e Carter si tradiscono: ora Brooke sa del loro piano
Le trame di Beautiful di domenica 27 settembre 2026: il ragazzo riesce a far firmare a Ridge i documenti per conquistare la Forrester. Ma c'è un inconveniente
Nuovo appuntamento tra le 13.50 e le 14 con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo.
Cosa succede a Beautiful il 27 settembre 2026
Alla Forrester, un riassetto pensato per "ottimizzare" le tasse diventa l’arma di Carter: Ridge nota il suo nome sui documenti, ma l’arrivo di Taylor e la pressione di Steffy lo portano a firmare senza approfondire. Quella firma apre una via legale al controllo dell’azienda. Allo chalet, Hope parla in codice a Brooke: niente reintegro, ma "qualcosa" presto cambierà. In sede, Taylor sente la frattura e richiama all’unità, mentre Ridge promette che chiarirà con Carter "come con un fratello", ignaro della trappola. Divorato dai sensi di colpa, Carter confessa a Hope che non vede altre strade: la leadership è a un passo. Hope trattiene l’esultanza. Non sanno che Brooke, ferita e lucida, ascolta dalla porta socchiusa: ora conosce il piano.
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Le trame di Beautiful del 26 settembre 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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