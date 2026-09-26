Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Beautiful, Hope e Carter si tradiscono: ora Brooke sa del loro piano

Le trame di Beautiful di domenica 27 settembre 2026: il ragazzo riesce a far firmare a Ridge i documenti per conquistare la Forrester. Ma c'è un inconveniente

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Nuovo appuntamento tra le 13.50 e le 14 con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo.

Cosa succede a Beautiful il 27 settembre 2026

Alla Forrester, un riassetto pensato per "ottimizzare" le tasse diventa l’arma di Carter: Ridge nota il suo nome sui documenti, ma l’arrivo di Taylor e la pressione di Steffy lo portano a firmare senza approfondire. Quella firma apre una via legale al controllo dell’azienda. Allo chalet, Hope parla in codice a Brooke: niente reintegro, ma "qualcosa" presto cambierà. In sede, Taylor sente la frattura e richiama all’unità, mentre Ridge promette che chiarirà con Carter "come con un fratello", ignaro della trappola. Divorato dai sensi di colpa, Carter confessa a Hope che non vede altre strade: la leadership è a un passo. Hope trattiene l’esultanza. Non sanno che Brooke, ferita e lucida, ascolta dalla porta socchiusa: ora conosce il piano.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le trame di Beautiful del 26 settembre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Beautiful, Hope e Carter

Beautiful, Hope convince Carter a mettere in atto il suo piano diabolico

Le trame di Beautiful di sabato 26 settembre 2026: il ragazzo ha dei dubbi sul suo p...
Beautiful, Hope e Carter

Beautiful, Brooke scopre Carter e Hope seminudi alla Forrester

Le trame di Beautiful di lunedì 31 agosto 2026: momento di choc ed imbarazzo per la ...
Beautiful, Hope con Ridge e Steffy

Beautiful, Hope in lingerie tra le braccia di Finn: le famiglie si dividono

Le trame di Beautiful di venerdì 11 settembre 2026: Brooke e Katie difendono la Loga...
Beautiful, Ridge

Beautiful, Ridge sorprende con una decisione inattesa: Hope scaricata

Le trame di Beautiful di giovedì 10 settembre 2026: il padre attacca duramente la fi...
Beautiful, Ridge e Brooke

Beautiful, scontro furioso tra Brooke e Ridge: c'entrano Hope e Steffy

Le trame di Beautiful di sabato 12 settembre 2026: lo scandalo con Finn fa litigare ...
Beautiful, Steffy

Beautiful, la Forrester è in pericolo: Steffy deve intervenire (contro Hope)

Le trame di Beautiful di giovedì 3 settembre 2026: Brooke copre la figlia e Carter m...
Beautiful

Beautiful, Brooke costretta al silenzio sulla relazione tra Hope e Carter

Le trame di Beautiful di martedì 1 settembre 2026: la Logan sorprende i due che si b...
Beautiful, Steffy

Beautiful, Steffy di nuovo all'attacco di Hope: il suo gesto per Carter

Le trame di Beautiful di mercoledì 2 settembre 2026: la donna mette in guardia il ra...
Beautiful, Hope e Carter

Beautiful, Carter ha un piano diabolico (che può salvare Hope)

Le trame di Beautiful di martedì 22 settembre 2026: mentre alla Forrester si discute...

Ford

Nuova Ford BlueCruise

Dalla frenata automatica al controllo dell’angolo cieco, fino alla guida «hands free»

LEGGI

Personaggi

marina la rosa grande fratello vip

Marina La Rosa
Dalila Di Lazzaro

Dalila Di Lazzaro
Sara Gaudenzi

Sara Gaudenzi
Fabio De Vivo

Fabio De Vivo

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963