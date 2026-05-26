Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 27 maggio 2026: la rabbia di Steffy (non solo contro Hope) Le trame di Beautiful di mercoledì 27 maggio 2026: la confessione di Finn del bacio ricevuto alla festa manda su tutte le furie sua moglie. Brooke è preoccupata

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, mercoledì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 27 maggio 2026

Finn confessa a Steffy che Hope lo ha baciato alla festa per celebrare i successi di "Brooke’s Bedroom", sostenendo con fermezza e candore di non averla incoraggiata. La moglie, però, reagisce con rabbia, accusandolo di non aver rispettato i suoi avvertimenti e di aver favorito una situazione pericolosa per il loro matrimonio, esattamente come è già accaduto con Sheila. Hope racconta quanto è successo a Brooke, ammettendo di essere stata sopraffatta da sentimenti che cercava di reprimere. Complice l’alcol e il clima della festa, ha agito in modo impulsivo, senza considerare le conseguenze. Brooke, pur comprensiva, è molto preoccupata e teme che la figlia stia perdendo il controllo, ripetendo errori del passato e sviluppando un’ossessione per Finn. Nel frattempo, Ridge e Taylor si ritrovano e discutono sia della famiglia sia delle decisioni aziendali alla Forrester Creations. Taylor esprime dubbi sulle scelte di Ridge, soprattutto riguardo al ruolo di Brooke.

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Le trame di Beautiful del 26 maggio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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