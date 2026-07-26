Beautiful, le anticipazioni di lunedì 27 luglio 2026: una proposta inaspettata per Hope Le trame di Beautiful di lunedì 27 luglio 2026: non solo Carter nel cuore della ragazza, ora anche Liam torna da lei con un'offerta emozionante

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, lunedì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 27 luglio 2026

In un momento di grande fragilità emotiva, i legami del passato tornano a riaffiorare tra le famiglie Forrester, Logan e Spencer. Liam, tormentato dai rimpianti e dai ricordi della vita costruita con Hope, si chiede se abbiano rinunciato troppo presto al loro amore. Ripensando al dolore affrontato insieme, dalla perdita della loro bambina poi ritrovata, alle continue interferenze sentimentali, Liam apre il suo cuore a Hope e le propone di dare una nuova possibilità alla loro relazione. Hope, sorpresa e combattuta, riconosce l’importanza del loro legame ma teme di rivivere le stesse sofferenze del passato. Nel frattempo, Steffy è profondamente preoccupata per la madre Taylor anche se ignora che la ragione del suo stato depressivo è che le è stata appena diagnosticata la "sindrome del cuore spezzato", una rara condizione cardiaca legata allo stress emotivo.

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Le trame di Beautiful del 26 luglio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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