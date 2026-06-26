Beautiful, le anticipazioni di sabato 27 giugno 2026: Hope non può più sbagliare
Le trame di Beautiful di sabato 27 giugno 2026: la ragazza non ha più scelta, deve raddrizzare la sua carriera e stare lontana da Finn. Altrimenti sarebbero guai
Nuovo appuntamento, sabato tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 27 giugno 2026
Alla Forrester Creations il destino della linea "Hope for the Future" è in bilico: Carter e Steffy evidenziano bilanci deludenti e Hope teme per il futuro del progetto. Steffy sorprende tutti concedendo un’ultima possibilità alla linea, ma impone condizioni rigide: pretende rispetto in quanto superiore e come moglie, minacciando la chiusura immediata se Hope dovesse avvicinarsi nuovamente a Finn o mancare di rispetto al loro matrimonio. Brooke affronta Ridge sulle scelte legate alla linea giovanile, mentre Taylor prende posizione a difesa di Ridge. Nel frattempo, a "Il Giardino", Liam e Will commentano le conseguenze legate alla scoperta su Luna.
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Le trame di Beautiful del 26 giugno 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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