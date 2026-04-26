Beautiful, le anticipazioni di lunedì 27 aprile 2026: Brooke, ritorno alla sensualità
Le trame di Beautiful di lunedì 27 aprile 2026: la Logan e Ridge beccati in un momento intimo alla Forrester. Lei sarà protagonista della linea di intimo
Nuovo appuntamento, lunedì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 27 aprile 2026
C’è una tensione palpabile alla Forrester Creations. Steffy, profondamente scossa dopo aver sorpreso Ridge e Brooke in un momento di intimità nell’ufficio stilisti, confida a Liam il suo sdegno per il comportamento disinibito di Brooke, e anche di Hope. Sogna un mondo senza Logan, mentre Liam cerca di stemperare l’odio nei loro confronti che Steffy ha ereditato dalla nonna Stephanie. Nel frattempo, Ridge propone a Brooke di rilanciare la linea "Brooke’s Bedroom" chiedendole di esserne nuovamente il volto ufficiale. Nonostante le resistenze di Brooke, preoccupata che la sua età non sia più adatta, Ridge la convince che la sua bellezza è ora più matura e iconica, portandola infine ad accettare la sfida. Parallelamente, il legame tra Hope e Finn scivola verso territori pericolosi. Hope ammette apertamente di avere una cotta per lui.
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Le trame di Beautiful del 26 aprile 2026
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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