Beautiful, le anticipazioni di giovedì 27 agosto 2026: l'ira di Carter
Anticipazioni disponibili per giovedì 27 agosto 2026: Carter spinge per il rilancio della linea gioielli mentre Steffy oppone un netto rifiuto, alimentando tensioni in azienda.
Nuovo appuntamento, giovedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 27 agosto 2026
Giovedì 27 agosto, nella seconda parte dell’episodio trasmesso alle 13:40, alla Forrester Carter porta in ufficio Ivy ed Electra con l’obiettivo di convincere Steffy a riavviare la linea di gioielli firmata da Ivy. Steffy respinge la proposta con decisione e li congeda, scatenando l’ira di Carter, convinto che le scelte di Steffy siano influenzate da rancori personali e da vecchie rivalità legate a Liam. La tensione in azienda cresce, mentre Will parla con Hope e Brooke della sua nuova esperienza come stagista e dimostra sicurezza, nonostante i timori per la possibile ira di Steffy.
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Le trame di Beautiful del 26 agosto 2026
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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