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Beautiful, Hope convince Carter a mettere in atto il suo piano diabolico

Le trame di Beautiful di sabato 26 settembre 2026: il ragazzo ha dei dubbi sul suo piano sulla Forrester ma la Logan lo spinge ad agire subito

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Redazione

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Nuovo appuntamento, sabato 26 settembre 2026 tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 26 settembre 2026

Steffy conferma a Katie di voler procedere con la diffusione del comunicato stampa sul licenziamento di Hope. Katie cerca ancora di far cambiare idea a Steffy o almeno di temporeggiare ancora, ma lei è irremovibile. Hope e Carter discutono del piano che potrebbe consentire a Carter di assumere il controllo della Forrester facendo firmare con l’inganno i documenti per il nuovo assetto societario che darebbe a lui pieni poteri. Carter è combattuto: tradire la fiducia di Ridge e Steffy va contro i suoi principi, ma Hope insiste che entrambi sono trattati ingiustamente. Brooke tenta di convincere Finn che Hope non ha mai cercato di sedurlo. Sostiene che quello che è successo nell’ufficio stilisti è stato un malinteso. Finn, però, ribadisce di aver visto chiaramente Hope gettarsi su di lui e difende la decisione della moglie. Hope si sente privata di tutto quello che ha costruito alla Forrester. Carter riconosce il valore del suo lavoro e le confessa di sentirsi anche lui sottovalutato.

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Le trame di Beautiful del 25 settembre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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