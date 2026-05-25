Beautiful, le anticipazioni di martedì 26 maggio 2026: gesto choc di Luna Le trame di Beautiful di martedì 26 maggio 2026: mentre la situazione di Poppy si complica, la ragazza fa una scoperta destabilizzante e perde il controllo

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, martedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 26 maggio 2026

Le famiglie Forrester e Spencer sono in forte crisi: l’arresto di Poppy scuote gli equilibri e riemergono segreti che possono cambiare per sempre i rapporti tra i protagonisti. Al centro della vicenda c’è la scoperta di prove trovate nell’appartamento legate ai decessi di Tom Starr e Hollis: lo zaino rinvenuto contiene documenti e sostanze che complicano la posizione di Poppy. Parallelamente emerge un colpo di scena personale e delicato riguardante Luna: la ragazza scopre che Bill non è il suo padre biologico e, in un momento di forte smarrimento, reagisce cercando conforto in Bill fino a baciarlo impulsivamente. Bill, pur sorpreso, respinge quel gesto come inappropriato ma ribadisce il suo desiderio di proteggere Luna e di tenerla vicino alla famiglia, mentre le tensioni tra i clan aumentano e le relazioni rischiano di incrinarsi ulteriormente.

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Le trame di Beautiful del 25 maggio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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