Beautiful, le anticipazioni di domenica 26 luglio 2026: Brooke è in pericolo Le trame di Beautiful di domenica 26 luglio 2026: Taylor chiede a Ridge di tornare con sua madre Taylor. Eric è preoccupato ma Brooke si illude che andrà tutto bene

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, lunedì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 26 luglio 2026

Alla Forrester, Steffy e Ridge parlano come al solito di Taylor. Steffy ha promesso che non si intrometterà mai più nei rapporti tra i genitori, ma è preoccupata per la madre perché sente che le sta nascondendo qualcosa. Fa il terzo grado al padre, ma Ridge non le dice niente e la esorta a godersi la presenza della madre senza fare troppe domande. Alla fine Steffy non resiste e gli chiede ancora una volta perché non torni insieme a Taylor. Brooke è passata a trovare la sorella, ma trova Eric da solo e chiacchiera con lui. Eric è preoccupato per lei perché teme che il ritorno di Taylor la metta in difficoltà. Ma Brooke lo rassicura, ormai è sicura dei sentimenti che Ridge prova per lei. E poi è fermamente decisa a stabilire un buon rapporto con Taylor, per il bene di tutta la famiglia. Teme solo che Steffy voglia immischiarsi di nuovo, e ne ha la conferma quando torna alla Forrester.

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Le trame di Beautiful del 25 luglio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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