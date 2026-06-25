Beautiful, le anticipazioni di venerdì 26 giugno 2026: Hope sotto sorveglianza Le trame di Beautiful di venerdì 26 giugno 2026: la donna è minacciata da Steffy per la sua linea di moda e per il suo atteggiamento verso Finn

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, venerdì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 26 giugno 2026

Alla Forrester Creations, il destino della "Hope for the Future" sembra segnato: Carter e Steffy illustrano bilanci deludenti e Hope teme il peggio. Sorprendentemente, Steffy decide di concedere un’ultima possibilità alla linea, riconoscendo il suo valore strategico per il mercato giovanile nel lungo periodo. La tregua è però condizionata: Steffy esige rispetto assoluto come superiore e come moglie, minacciando di chiudere la linea di Hope all’istante se lei dovesse avvicinarsi nuovamente a Finn o mancare di rispetto al loro matrimonio. Brooke affronta Ridge chiedendogli cosa avrebbe fatto se Steffy avesse scelto invece di chiudere la linea di Hope, mentre Taylor cerca di inserirsi prendendo le difese di Ridge. Nel frattempo, a "Il Giardino", Liam e Will discutono degli eventi traumatici legati a Luna.

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Le trame di Beautiful del 25 giugno 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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