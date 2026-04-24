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Beautiful, le anticipazioni di domenica 26 aprile 2026: Steffy, che manipolatrice

Le trame di Beautiful di domenica 26 aprile 2026: la donna riesce a stringere i rapporti con Finn, allontana Sheila e trama contro Hope e Brooke

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Redazione

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Beautiful, Steffy
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, domenica alle 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 26 aprile 2026

Steffy ringrazia Finn per la bellissima serata trascorsa insieme, per la ritrovata armonia tra loro due e per aver spinto Baker a porre in stato di fermo Sheila per interrogarla. Finn concorda ed è sempre più convinto che Sheila debba star fuori dalla loro vita. Lo stesso concetto, più tardi, Finn lo ribadisce a Liam che lo ha raggiunto in ospedale per ringraziarlo di aver fatto la cosa giusta con Sheila, ma Finn avverte comunque Liam di non interferire nel suo matrimonio. Intanto anche Hope viene informata da Steffy che il rapporto tra Finn e Sheila è cambiato. Adesso Finn supporta lei invece che la madre biologica, nonostante gli sforzi di Hope di fargli credere che Sheila fosse recuperabile. Hope ribatte che ormai Steffy non fa altro che ostacolarla in azienda e che se la sta prendendo anche con Brooke perché è sua madre.

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Le trame di Beautiful del 25 aprile 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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