Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 26 agosto 2026: il rifiuto di Steffy
In casa Forrester cresce la tensione sul rilancio della linea gioielli, tra rifiuti categorici e alleanze aziendali
Nuovo appuntamento, lunedì alle 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 26 agosto 2026
Alla Forrester, Carter ha portato Ivy ed Electra nell’ufficio di Steffy, per convincerla a riavviare la linea gioielli, disegnata da Ivy e con l’aiuto di Electra. Steffy rifiuta categoricamente la proposta e li congeda. Carter è furibondo perché pensa che la decisione di Steffy sia influenzata dai suoi trascorsi con Ivy, quando loro due erano entrambe innamorate di Liam. Carter pensa che Steffy si faccia condizionare dalle sue antipatie, e faccia lo stesso con Hope, dato che minaccia di cancellare la sua linea. Intanto Will parla con Hope e Brooke della sua scelta di lavorare alla Forrester come stagista. Will è molto sicuro di sé e non si spaventa quando Brooke e Hope lo mettono in guardia contro l’ira funesta di Steffy, che potrebbe colpire anche lui dato che è figlio di Katie, una Logan.
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Le trame di Beautiful del 25 agosto 2026
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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