Beautiful, la Forrester è a grave rischio: Steffy può distruggere tutto (non solo Hope) Le trame di Beautiful di venerdì 25 settembre 2026: l'azienda è drammaticamente spaccata dopo il licenziamento della Logan e qualcuno potrebbe approfittarne

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Nuovo appuntamento, venerdì 25 settembre 2026 tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 25 settembre 2026

La crisi alla Forrester Creations raggiunge un punto di non ritorno: Steffy è decisa a rendere pubblico il licenziamento di Hope e la cancellazione della linea "Hope for the Future". Eric e Katie cercano invano di farla desistere o quantomeno di temporeggiare, mentre Ridge, spinto dall’amore per Brooke, vuole vederci chiaro sull’incidente che ha portato al provvedimento nei confronti di Hope. Dopo aver ascoltato Finn, Ridge nutre dei dubbi e teme che ciò che è accaduto possa essere un malinteso; nel frattempo la tensione tra i membri della famiglia e i possibili risvolti legali e societari mettono tutti sotto pressione.

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Le trame di Beautiful del 24 settembre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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