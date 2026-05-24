Beautiful, le anticipazioni di lunedì 25 maggio 2026: Luna bacia suo padre
Le trame di Beautiful di lunedì 25 maggio 2026: la ragazza scopre che l'uomo non è il suo vero genitore e, sconvolta, si getta su di lui con passione
Nuovo appuntamento, lunedì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 25 maggio 2026
Le famiglie Forrester e Spencer sono a un punto di rottura drammatico. Segreti inconfessabili e ritorni inaspettati rimescolano le carte del destino. La notizia dell’arresto di Poppy scuote Brooke e Hope. La donna è accusata del duplice omicidio di Tom Starr e di Hollis dopo il ritrovamento di prove schiaccianti nel suo appartamento, tra cui lo zaino di Tom contenente lettere rivelatrici e sostanze illecite. La scoperta più dolorosa riguarda però la paternità di Luna. Bill non è il suo vero padre biologico. In un momento di totale smarrimento emotivo e di confusione, Luna cerca conforto in Bill, arrivando a baciarlo impulsivamente. Sebbene sorpreso, Bill chiarisce immediatamente quanto quel gesto sia assolutamente fuori luogo, pur confermando alla ragazza la sua totale protezione e il desiderio di continuare a considerarla parte della famiglia.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le trame di Beautiful del 24 maggio 2026
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
Potrebbe interessarti anche
Beautiful, le anticipazioni di martedì 19 maggio 2026: Poppy messa alle strette per gli omicidi
Le trame di Beautiful di martedì 19 maggio 2026: Katie accusa la donna di essere per...
Beautiful, le anticipazioni di lunedì 18 maggio 2026: le dure accuse di Katie
Le trame di Beautiful di lunedì 18 maggio 2026: l'ex moglie cerca di proteggere Bill...
Beautiful, le anticipazioni di domenica 17 maggio 2026: i sospetti su Poppy aumentano
Le trame di Beautiful di domenica 17 maggio 2026: il cerchio si stringe attorno alla...
Beautiful, le anticipazioni di sabato 16 maggio 2026: Bill in grave imbarazzo per Poppy
Le trame di Beautiful di sabato 16 maggio 2026: l'irruzione nell'intimità da parte d...
Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 29 aprile 2026: Sheila rilasciata dopo gli omicidi
Le trame di Beautiful di mercoledì 29 aprile 2026: la sospettata delle morti di Tom ...
Beautiful, le anticipazioni di martedì 5 maggio 2026: è stata Poppy ad uccidere Tom e Hollis
Le trame di Beautiful di martedì 5 maggio 2026: la durissima accusa di Katie piomba ...
Beautiful, le anticipazioni di giovedì 30 aprile 2026: Finn conteso da due donne
Le trame di Beautiful di giovedì 30 aprile 2026: il ragazzo tra l'intimità con Steff...
Beautiful, le anticipazioni di martedì 12 maggio 2026: Hope colta in "flagrante"
Le trame di Beautiful di martedì 12 maggio 2026: la ragazza viene scoperta a fantast...