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Beautiful, le anticipazioni di lunedì 25 maggio 2026: Luna bacia suo padre

Le trame di Beautiful di lunedì 25 maggio 2026: la ragazza scopre che l'uomo non è il suo vero genitore e, sconvolta, si getta su di lui con passione

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Redazione

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Beautiful, Bill, Luna e Poppy
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, lunedì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 25 maggio 2026

Le famiglie Forrester e Spencer sono a un punto di rottura drammatico. Segreti inconfessabili e ritorni inaspettati rimescolano le carte del destino. La notizia dell’arresto di Poppy scuote Brooke e Hope. La donna è accusata del duplice omicidio di Tom Starr e di Hollis dopo il ritrovamento di prove schiaccianti nel suo appartamento, tra cui lo zaino di Tom contenente lettere rivelatrici e sostanze illecite. La scoperta più dolorosa riguarda però la paternità di Luna. Bill non è il suo vero padre biologico. In un momento di totale smarrimento emotivo e di confusione, Luna cerca conforto in Bill, arrivando a baciarlo impulsivamente. Sebbene sorpreso, Bill chiarisce immediatamente quanto quel gesto sia assolutamente fuori luogo, pur confermando alla ragazza la sua totale protezione e il desiderio di continuare a considerarla parte della famiglia.

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Le trame di Beautiful del 24 maggio 2026

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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