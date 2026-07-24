Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Beautiful, le anticipazioni di sabato 25 luglio 2026: Hope trova un nuovo amore

Le trame di Beautiful di sabato 25 luglio 2026: Carter si dichiara e la ragazza capisce che è una persona speciale. Steffy tira un sospiro di sollievo

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Beautiful, Hope e Carter
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, sabato tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 25 luglio 2026

Hope e Carter finalmente si confessano i sentimenti che covavano da tempo. Dopo un momento di forte intimità, Carter ammette di aver sempre ammirato Hope per la sua forza, sensibilità e capacità di ispirare gli altri; la incoraggia a guardare al futuro con fiducia. Hope riconosce di fidarsi profondamente di lui e di aver intuito che tra loro stava nascendo qualcosa di speciale. Nel frattempo Steffy e Finn vivono un momento di grande serenità familiare: ripercorrono le prove affrontate, dagli attacchi di Sheila alle crisi che hanno minacciato il loro matrimonio, riconoscendo come ogni ostacolo abbia rafforzato il loro legame.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le trame di Beautiful del 24 luglio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Beautiful, Hope e Carter

Beautiful, le anticipazioni di venerdì 24 luglio 2026: intesa romantica tra Hope e Carter

Le trame di Beautiful di venerdì 24 luglio 2026: i due ragazzi si confessano e tra l...
Beautiful, Finn e Hope

Beautiful, le anticipazioni di sabato 27 giugno 2026: Hope non può più sbagliare

Le trame di Beautiful di sabato 27 giugno 2026: la ragazza non ha più scelta, deve r...
Beautiful, Hope

Beautiful, le anticipazioni di venerdì 26 giugno 2026: Hope sotto sorveglianza

Le trame di Beautiful di venerdì 26 giugno 2026: la donna è minacciata da Steffy per...
Beautiful, Hope

Beautiful, le anticipazioni di giovedì 23 luglio 2026: la nuova attrazione di Hope

Le trame di Beautiful di giovedì 23 luglio 2026: mentre Taylor tiene il segreto sull...
Beautiful, Ridge e Brooke

Beautiful, le anticipazioni di sabato 4 luglio 2026: tregua tra Brooke e Taylor

Le trame di Beautiful di sabato 4 luglio 2026: tra le due rivali scoppia la pace ma ...
Beautiful, Bill e Katie

Beautiful, le anticipazioni di martedì 14 luglio 2026: Bill "a caccia" di Katie

Le trame di Beautiful di martedì 14 luglio 2026: Will è preoccupato per l'ingordigia...
Beautiful, Brooke e Ridge

Beautiful, le anticipazioni di domenica 28 giugno 2026: Brooke non vuole Taylor vicina a Ridge

Le trame di Beautiful di domenica 28 giugno 2026: la Logan si lamenta delle ingerenz...
Steffy - Beautiful

Beautiful, le anticipazioni di domenica 12 luglio 2026: Steffy non regge più la tensione e minaccia

Le trame di Beautiful di domenica 12 luglio 2026: alla festa per la linea intima di ...
Beautiful, Brooke

Beautiful, le anticipazioni di martedì 30 giugno 2026: la mossa a sorpresa di Brooke

Le trame di Beautiful di martedì 30 giugno 2026: la Logan irrompe nell'ufficio di Fi...

Studio Legale Grolla

Incidenti stradali

Quanto conta il comportamento del passeggero in caso di incidente?

LEGGI

Personaggi

Sam Neill

Sam Neill
Nadia Mayer

Nadia Mayer
Megan Montaner

Megan Montaner
Kylie Minogue

Kylie Minogue

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963