Beautiful, le anticipazioni di sabato 25 luglio 2026: Hope trova un nuovo amore
Le trame di Beautiful di sabato 25 luglio 2026: Carter si dichiara e la ragazza capisce che è una persona speciale. Steffy tira un sospiro di sollievo
Nuovo appuntamento, sabato tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 25 luglio 2026
Hope e Carter finalmente si confessano i sentimenti che covavano da tempo. Dopo un momento di forte intimità, Carter ammette di aver sempre ammirato Hope per la sua forza, sensibilità e capacità di ispirare gli altri; la incoraggia a guardare al futuro con fiducia. Hope riconosce di fidarsi profondamente di lui e di aver intuito che tra loro stava nascendo qualcosa di speciale. Nel frattempo Steffy e Finn vivono un momento di grande serenità familiare: ripercorrono le prove affrontate, dagli attacchi di Sheila alle crisi che hanno minacciato il loro matrimonio, riconoscendo come ogni ostacolo abbia rafforzato il loro legame.
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Le trame di Beautiful del 24 luglio 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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