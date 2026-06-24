Beautiful, le anticipazioni di giovedì 25 giugno 2026: il triste destino di Poppy Le trame di Beautiful di giovedì 25 giugno 2026: la madre di Luna prende le sue cose e se ne va. Bill e Katie potrebbero riavvicinarsi finalmente

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, giovedì tra le 13:50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 25 giugno 2026

Liam e Will pranzano al ristorante "Il Giardino" e condividono il dolore per quanto accaduto: entrambi pensano a come la famiglia stia cambiando dopo la rivelazione su Luna. Liam chiede al figlio se vede la possibilità di un riavvicinamento tra Bill e Katie; Will, segnato dal passato, spera solo che la madre ritrovi serenità e venga trattata con rispetto. Nel frattempo Bill torna a casa e trova Katie al lavoro: lei gli racconta che Poppy è passata a prendere le sue cose e ammette di essersi sbagliata sul conto della donna, che a sua volta è stata vittima degli eventi legati alla figlia. Tra riconoscimenti e tensioni, Bill ringrazia Katie per aver contribuito a far emergere la verità e i due sembrano ritrovare un’intesa, almeno sul piano familiare.

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Le trame di Beautiful del 24 giugno 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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