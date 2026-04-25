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Beautiful, le anticipazioni di sabato 25 aprile 2026: cosa sapevano Tom e Hollis

Le trame di Beautiful di sabato 25 aprile 2026: i sospetti per la morte per overdose dei due ragazzi sembrano portare a Sheila. Ma tutti si chiedono i motivi

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Redazione

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Beautiful, Hollis
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, sabato tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate

Cosa succede a Beautiful il 25 aprile 2026

La scoperta che Tom e Hollis sono morti entrambi per overdose della stessa sostanza scuote la comunità: Steffy, Finn e Li ritengono improbabile una coincidenza e puntano il dito verso Sheila, per il suo passato e le sue competenze mediche. Baker avvia accertamenti e la polizia apre un’indagine, mentre Deacon è distrutto per la perdita degli amici. Alla Forrester Creations la notizia crea tensioni: Ridge è convinto della colpevolezza di Sheila e cerca risposte.

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Steffy e Finn, dopo aver lasciato i bambini dal nonno, cercano un momento per rasserenarsi e ribadiscono il loro legame, ma restano preoccupati dalla possibile responsabilità di Sheila nelle morti. Anche Brooke, Ridge e Hope discutono dell’interrogatorio e delle implicazioni: si ipotizza che Tom e Hollis potessero sapere qualcosa di compromettente sul passato di Sheila, e la tensione intorno a Deacon aumenta.

Le trame di Beautiful del 24 aprile 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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