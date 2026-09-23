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Beautiful, Steffy pronta a fare la mossa decisiva contro Hope. Ma Ridge ha dei dubbi

Le trame di Beautiful di giovedì 24 settembre 2026: la donna vuole rendere pubblica la cacciata della rivale ma il padre vuole sapere la verità

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Redazione

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Nuovo appuntamento, giovedì 24 settembre 2026 tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, è la serie più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno.

Cosa succede a Beautiful il 24 settembre 2026

La crisi alla Forrester Creations raggiunge un punto di non ritorno. Mentre Steffy è determinata a rendere pubblico il licenziamento di Hope e la cancellazione della linea "Hope for the Future", Eric e Katie tentano inutilmente di convincerla a prendere tempo per riflettere sulle conseguenze di una decisione così drastica. Nel frattempo, Ridge, per amore di Brooke, cerca di fare chiarezza sull’incidente che ha provocato il licenziamento di Hope. Dopo aver ascoltato il racconto di Finn, continua a nutrire dubbi e si chiede se quanto accaduto possa essere stato davvero un malinteso. Consapevole che la diffusione del comunicato stampa renderebbe la situazione irreversibile, vuole essere certo di conoscere tutta la verità.

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Le trame di Beautiful del 23 settembre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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