Beautiful, Steffy pronta a fare la mossa decisiva contro Hope. Ma Ridge ha dei dubbi
Le trame di Beautiful di giovedì 24 settembre 2026: la donna vuole rendere pubblica la cacciata della rivale ma il padre vuole sapere la verità
Nuovo appuntamento, giovedì 24 settembre 2026 tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, è la serie più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno.
Cosa succede a Beautiful il 24 settembre 2026
La crisi alla Forrester Creations raggiunge un punto di non ritorno. Mentre Steffy è determinata a rendere pubblico il licenziamento di Hope e la cancellazione della linea "Hope for the Future", Eric e Katie tentano inutilmente di convincerla a prendere tempo per riflettere sulle conseguenze di una decisione così drastica. Nel frattempo, Ridge, per amore di Brooke, cerca di fare chiarezza sull’incidente che ha provocato il licenziamento di Hope. Dopo aver ascoltato il racconto di Finn, continua a nutrire dubbi e si chiede se quanto accaduto possa essere stato davvero un malinteso. Consapevole che la diffusione del comunicato stampa renderebbe la situazione irreversibile, vuole essere certo di conoscere tutta la verità.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le trame di Beautiful del 23 settembre 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
Potrebbe interessarti anche
Beautiful, Ridge sorprende con una decisione inattesa: Hope scaricata
Le trame di Beautiful di giovedì 10 settembre 2026: il padre attacca duramente la fi...
Beautiful, scontro furioso tra Brooke e Ridge: c'entrano Hope e Steffy
Le trame di Beautiful di sabato 12 settembre 2026: lo scandalo con Finn fa litigare ...
Beautiful, l'umiliazione bruciante di Hope: Steffy senza pietà
Le trame di Beautiful di martedì 8 settembre 2026: la rivalità tra le due donne ragg...
Beautiful, Eric attacca Steffy per la sua reazione contro Hope. La posizione di Ridge
Le trame di Beautiful di domenica 13 settembre 2026: l'episodio con Finn non smette ...
Beautiful, Hope mette a rischio tutta la Forrester. Ma c'è una via d'uscita
Le trame di Beautiful di giovedì 17 settembre 2026: la cacciata della ragazza potreb...
Beautiful, Ridge è in pericolo: il suo mondo sta per crollare
Le trame di Beautiful di mercoledì 23 settembre 2026: Carter scopre un modo per pren...
Beautiful, Carter ha un piano diabolico (che può salvare Hope)
Le trame di Beautiful di martedì 22 settembre 2026: mentre alla Forrester si discute...
Beautiful, Hope non vuole confessare la verità: nessuno deve saperlo
Le trame di Beautiful di domenica 20 settembre 2026: mentre Steffy e Ridge si scontr...