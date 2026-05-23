Beautiful, le anticipazioni di domenica 24 maggio 2026: Poppy è davvero nei guai
Le trame di Beautiful di domenica 24 maggio 2026: mentre esplode la guerra tra Hope, Finn e Steffy, la droga trovata nel suo appartamento inchioda la Nozawa
Nuovo appuntamento, domenica tra le 13:50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 24 maggio 2026
Hope chiede scusa a Finn per averlo baciato durante la festa; è dispiaciuta, dice che è stato un gesto impulsivo, che aveva bevuto troppo e lo supplica di non dire niente a Steffy, anche per non scatenare di nuovo la guerra tra Logan e Forrester. Finn è molto deluso per il comportamento di Hope. Ha a lungo cercato di fare da paciere ma avrebbe fatto meglio a seguire il consiglio di sua moglie di starle alla larga. Si rifiuta categoricamente di nascondere la verità a Steffy. Poppy, in carcere accusata degli omicidi di Tom Starr e Hollis, riceve la visita di sua sorella Li e le parla dello zaino di Tom, trovato nel suo appartamento, che conteneva la droga che ha ucciso i due uomini. Erano gli stessi stupefacenti che lei assumeva, ma con l’aggiunta di sostanze più potenti e letali.
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Le trame di Beautiful del 23 maggio 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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