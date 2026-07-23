Beautiful, le anticipazioni di venerdì 24 luglio 2026: intesa romantica tra Hope e Carter Le trame di Beautiful di venerdì 24 luglio 2026: i due ragazzi si confessano e tra loro sembra nascere un sentimento speciale. Finn è solo un ricordo?

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, venerdì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 24 luglio 2026

Hope e Carter si ritrovano finalmente a confessarsi i sentimenti che da tempo covavano in silenzio. Dopo un momento di forte intimità, Carter ammette di aver sempre ammirato Hope non solo per la sua bellezza ma soprattutto per la sua forza, la sua sensibilità e la capacità di ispirare chi le sta accanto. Hope, a sua volta, riconosce di fidarsi profondamente di lui e di aver intuito che tra loro stava nascendo qualcosa di speciale. Carter la incoraggia a guardare al futuro con fiducia, vedendo in lei una donna pronta a rinascere dopo le difficoltà personali e professionali che l’hanno segnata. Nel frattempo Steffy e Finn vivono un momento di grande serenità familiare. I due ripercorrono le prove che hanno affrontato insieme, dagli attacchi di Sheila alle crisi che hanno minacciato il loro matrimonio, riconoscendo come ogni ostacolo abbia rafforzato il loro legame.

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Le trame di Beautiful del 23 luglio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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