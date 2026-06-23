Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 24 giugno 2026: Katie alla riconquista di Bill Le trame di Beautiful di mercoledì 24 giugno 2026: tra i due ex la passione non è ancora esaurita e i guai di Poppy, per colpa di Luna, possono riaccenderla

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, mercoledì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 24 giugno 2026

Liam e Will pranzano a "Il Giardino": entrambi sono dispiaciuti per il padre che era molto felice di avere Luna come figlia. Liam chiede a Will se pensa possa esserci un riavvicinamento fra Bill e Katie e come vedrebbe la cosa. Will, che ha difficoltà a dimenticare quanto il padre abbia fatto soffrire la madre, vuole solo che lei sia felice e che il padre la tratti come si merita. Bill torna a casa e si sorprende di trovare Katie, ancora impegnata in telefonate di lavoro. La donna gli riferisce che Poppy è stata lì per prendere le ultime cose. Ammette di essersi sbagliata sul suo conto; pensava fosse una cacciatrice di dote e invece era anche lei vittima della figlia. Billy ringrazia Katie perché i suoi dubbi hanno contribuito a far venire a galla la verità. Le dice che lei è l’unica persona che lo capisce veramente e, anche se non sono più sposati, restano comunque una piccola bella famiglia.

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Le trame di Beautiful del 23 giugno 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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