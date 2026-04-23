Beautiful, le anticipazioni di venerdì 24 aprile 2026: i sospetti su Sheila Le trame di Beautiful di venerdì 24 aprile 2026: le morti per overdose di Tom e Hollis non sono una coincidenza e tutti guardano a un'unica possibile responsabile

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Nuovo appuntamento, venerdì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 24 aprile 2026

Tom e Hollis sono morti entrambi per overdose della stessa sostanza stupefacente e con identico livello di tossicità. La scoperta sconvolge Steffy, Finn e Li, che sono convinti non si tratti di una coincidenza. Per loro la principale sospettata è Sheila, che per il suo passato da infermiera ha le competenze per somministrare una dose letale. Steffy è determinata a fermarla prima che possa fare altre vittime. Baker arriva a casa di Deacon e Sheila per indagare sulle due morti avvenute a "Il Giardino". Deacon è distrutto: Tom e Hollis non erano solo dipendenti, ma amici. La polizia apre ufficialmente un’indagine. Alla Forrester Creations, Ridge, Brooke, Hope e Carter discutono delle rivelazioni della polizia. Ridge è convinto che la colpevole sia Sheila.

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Le trame di Beautiful del 23 aprile 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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