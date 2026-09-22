Beautiful, Ridge è in pericolo: il suo mondo sta per crollare
Le trame di Beautiful di mercoledì 23 settembre 2026: Carter scopre un modo per prendere il controllo della Forrester ed estromettere i proprietari
Nuovo appuntamento, mercoledì 23 settembre 2026 tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo.
Cosa succede a Beautiful il 23 settembre 2026
Le tensioni alla Forrester Creations aumentano dopo il licenziamento di Hope. Eric si mostra profondamente contrario alla decisione di Ridge e Steffy, convinto che Hope sia stata trattata con eccessiva durezza; Steffy invece difende la scelta sostenendo che il comportamento della donna con Finn ha reso inevitabile l’allontanamento. Zende prova a mediare e a ricordare il valore della linea, ma si scontra con muri di gelo. Intanto Hope, sconvolta, trova il pieno sostegno di Carter, che lavorando su questioni societarie scopre un’opportunità per modificare l’assetto e assumere il controllo della Forrester Creations: una mossa che potrebbe ribaltare gli equilibri interni se messa in atto.
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Le trame di Beautiful del 22 settembre 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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