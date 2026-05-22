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Beautiful, le anticipazioni di sabato 23 maggio 2026: Hope sotto choc per Finn

Le trame di Beautiful di sabato 23 maggio 2026: dopo il bacio con Finn la donna è travolta dalle critiche di Brooke e dalla risposta del suo ex

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Redazione

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Beautiful, Finn e Hope
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, sabato tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 23 maggio 2026

Alla Forrester Creations, tutti celebrano il ritorno di Brooke nella moda internazionale come volto della sua linea storica di lingerie e la nuova collaborazione musicale con Danny Romalotti. Tra selfie, battute e progetti per futuri successi, Donna si comporta da fan entusiasta e Danny promette una canzone a lei e all’azienda. Ma dietro i sorrisi emergono delle crepe: Christine accenna alle difficoltà della linea "Hope for the Future", mentre Steffy osserva con cautela l’adorazione che circonda Brooke. Brooke cerca però di avvicinarsi a Steffy, stanca della rivalità tra Logan e Forrester. Steffy sembra disponibile pur mantenendo una certa freddezza, mentre Ridge sostiene la compagna dichiarandole il suo amore. Intanto, lontano dalla festa, c’è tristezza: Poppy è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso due uomini.

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In ufficio, il giorno dopo la festa a casa Forrester, Hope dice a Brooke di essere in crisi e di domandarsi che tipo di donna e di madre voglia essere. Non rivela alla madre lo scabroso incidente avvenuto con Finn, ma ammette di pensare spesso a lui e di sentirsi intrappolata in un circolo vizioso da cui non riesce a uscire. Brooke cerca di rassicurarla, ma le ricorda che Finn è sposato e che non può essere lui la soluzione ai suoi problemi. Quando Finn la convoca nel suo ufficio, Hope è costretta ad affrontare la situazione: lui è furioso perché lei lo ha baciato. Hope si scusa, dicendo che è stato un errore e chiedendogli di dimenticare tutto e di mantenere il segreto. Finn però rifiuta: non vuole mentire a Steffy, commettendo gli errori del passato legati a Sheila ed è determinato a dirle la verità. Dopo l’arresto di Poppy (Romy Parks), emergono dubbi sulla paternità di Luna e sulle lettere ritrovate che potrebbero cambiare i rapporti tra i protagonisti.

Le trame di Beautiful del 22 maggio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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