Beautiful, le anticipazioni di giovedì 23 luglio 2026: la nuova attrazione di Hope
Le trame di Beautiful di giovedì 23 luglio 2026: mentre Taylor tiene il segreto sulla sua malattia, la ragazza e Carter diventano sempre più intimi
Nuovo appuntamento, giovedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 23 luglio 2026
Ridge e Li parlano della salute di Taylor: Grace ha escluso l’insufficienza cardiaca e ha diagnosticato la sindrome del cuore spezzato. Ridge vuole che Taylor veda un terapeuta, ma lei chiede il segreto assoluto, soprattutto nei confronti di Brooke e dei figli. Brooke, tuttavia, percepisce una tensione insolita quando interrompe la loro conversazione. Nel frattempo Carter comunica a Hope che le proiezioni di "Hope for the Future" sono in crescita: il rapporto professionale si trasforma in confidenza personale e i due scoprono esperienze sentimentali fallite in comune, avvicinandosi.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le trame di Beautiful del 22 luglio 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
Potrebbe interessarti anche
Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 22 luglio 2026: Brooke vicina alla verità
Le trame di Beautiful di mercoledì 22 luglio 2026: la donna sorprende Ridge e Li men...
Beautiful, le anticipazioni di sabato 18 luglio 2026: Ridge lotta e si strugge (per la donna sbagliata)
Le trame di Beautiful di sabato 18 luglio 2026: informato della malattia di Taylor l...
Beautiful, le anticipazioni di sabato 27 giugno 2026: Hope non può più sbagliare
Le trame di Beautiful di sabato 27 giugno 2026: la ragazza non ha più scelta, deve r...
Beautiful, le anticipazioni di giovedì 2 luglio 2026: Brooke, attenta a Ridge. Cosa fa il marito
Le trame di Beautiful di giovedì 2 luglio 2026: l'uomo insiste perché la sua ex Tayl...
Beautiful, le anticipazioni di venerdì 26 giugno 2026: Hope sotto sorveglianza
Le trame di Beautiful di venerdì 26 giugno 2026: la donna è minacciata da Steffy per...
Beautiful, le anticipazioni di sabato 4 luglio 2026: tregua tra Brooke e Taylor
Le trame di Beautiful di sabato 4 luglio 2026: tra le due rivali scoppia la pace ma ...
Beautiful, le anticipazioni di venerdì 3 luglio 2026: cosa sta cercando davvero Taylor
Le trame di Beautiful di venerdì 3 luglio 2026: si riavvicina al suo ex ma cerca anc...
Beautiful, le anticipazioni di sabato 11 luglio 2026: Taylor ama ancora Ridge, Brooke in allerta
Le trame di Beautiful di sabato 11 luglio 2026: il triangolo amoroso tra Forrester e...