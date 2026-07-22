Beautiful, le anticipazioni di giovedì 23 luglio 2026: la nuova attrazione di Hope Le trame di Beautiful di giovedì 23 luglio 2026: mentre Taylor tiene il segreto sulla sua malattia, la ragazza e Carter diventano sempre più intimi

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, giovedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 23 luglio 2026

Ridge e Li parlano della salute di Taylor: Grace ha escluso l’insufficienza cardiaca e ha diagnosticato la sindrome del cuore spezzato. Ridge vuole che Taylor veda un terapeuta, ma lei chiede il segreto assoluto, soprattutto nei confronti di Brooke e dei figli. Brooke, tuttavia, percepisce una tensione insolita quando interrompe la loro conversazione. Nel frattempo Carter comunica a Hope che le proiezioni di "Hope for the Future" sono in crescita: il rapporto professionale si trasforma in confidenza personale e i due scoprono esperienze sentimentali fallite in comune, avvicinandosi.

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Le trame di Beautiful del 22 luglio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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