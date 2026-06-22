Beautiful, le anticipazioni di martedì 23 giugno 2026: Taylor affronta Brooke (c'entra Finn) Le trame di Beautiful di martedì 23 giugno 2026: mentre tutti devono fare i conti con la follia di Luna, le madri di Hope e Steffy si scontrano duramente

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, martedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 23 giugno 2026

Li e Finn affrontano il dramma che ha colpito Poppy e Luna: Li è profondamente provata per la sorella, distrutta nello scoprire che la figlia Luna è implicata in omicidi e rapimenti, mentre Finn ammira la decisione della madre di restare accanto a Poppy nonostante tutto. Parallelamente, Katie e Poppy hanno un confronto sincero in cui Katie si scusa per i giudizi precedenti, ma emerge che è ancora innamorata di Bill e non intende rinunciare facilmente. Sul fronte Forrester esplode lo scontro tra Hope e Steffy: questa accusa Hope di comportarsi come Brooke e di voler interferire nel suo matrimonio con Finn; Hope prova a scusarsi per il bacio dato a Finn, ma rifiuta gli attacchi contro sua madre. Taylor, molto preoccupata, chiede a Brooke di intervenire per "rimettere in riga" Hope.

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Le trame di Beautiful del 22 giugno 2026

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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