Beautiful, le anticipazioni di martedì 23 giugno 2026: Taylor affronta Brooke (c'entra Finn)
Le trame di Beautiful di martedì 23 giugno 2026: mentre tutti devono fare i conti con la follia di Luna, le madri di Hope e Steffy si scontrano duramente
Nuovo appuntamento, martedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 23 giugno 2026
Li e Finn affrontano il dramma che ha colpito Poppy e Luna: Li è profondamente provata per la sorella, distrutta nello scoprire che la figlia Luna è implicata in omicidi e rapimenti, mentre Finn ammira la decisione della madre di restare accanto a Poppy nonostante tutto. Parallelamente, Katie e Poppy hanno un confronto sincero in cui Katie si scusa per i giudizi precedenti, ma emerge che è ancora innamorata di Bill e non intende rinunciare facilmente. Sul fronte Forrester esplode lo scontro tra Hope e Steffy: questa accusa Hope di comportarsi come Brooke e di voler interferire nel suo matrimonio con Finn; Hope prova a scusarsi per il bacio dato a Finn, ma rifiuta gli attacchi contro sua madre. Taylor, molto preoccupata, chiede a Brooke di intervenire per "rimettere in riga" Hope.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Le trame di Beautiful del 22 giugno 2026
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
Potrebbe interessarti anche
Beautiful, le anticipazioni di lunedì 22 giugno 2026: Steffy se la prende anche con Brooke
Le trame di Beautiful di lunedì 22 giugno 2026: per attaccare Hop, rea di puntare Fi...
Beautiful, le anticipazioni di lunedì 1 giugno 2026: Steffy in fuga, Finn crolla
Le trame di Beautiful di lunedì 1 giugno 2026: dopo il bacio di Hope la donna è furi...
Beautiful, le anticipazioni di giovedì 30 aprile 2026: Finn conteso da due donne
Le trame di Beautiful di giovedì 30 aprile 2026: il ragazzo tra l'intimità con Steff...
Beautiful, le anticipazioni di venerdì 5 giugno 2026: Ridge attacca Hope
Le trame di Beautiful di venerdì 5 giugno 2026: durissime accuse dell'uomo alla raga...
Beautiful, le anticipazioni dal 21 al 27 giugno 2026: Steffy attacca Hope e la ricatta
Le trame di Beautiful per la settimana dal 21 al 27 giugno: la donna difende con for...
Beautiful, le anticipazioni di sabato 30 maggio 2026: Steffy aggredisce Hope
Le trame di Beautiful di sabato 30 maggio 2026: la moglie di Finn si scaglia contro ...
Beautiful, le anticipazioni di sabato 23 maggio 2026: Hope sotto choc per Finn
Le trame di Beautiful di sabato 23 maggio 2026: dopo il bacio con Finn la donna è tr...
Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 29 aprile 2026: Sheila rilasciata dopo gli omicidi
Le trame di Beautiful di mercoledì 29 aprile 2026: la sospettata delle morti di Tom ...