Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Beautiful, le anticipazioni di martedì 23 giugno 2026: Taylor affronta Brooke (c'entra Finn)

Le trame di Beautiful di martedì 23 giugno 2026: mentre tutti devono fare i conti con la follia di Luna, le madri di Hope e Steffy si scontrano duramente

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Beautiful, Taylor
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, martedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 23 giugno 2026

Li e Finn affrontano il dramma che ha colpito Poppy e Luna: Li è profondamente provata per la sorella, distrutta nello scoprire che la figlia Luna è implicata in omicidi e rapimenti, mentre Finn ammira la decisione della madre di restare accanto a Poppy nonostante tutto. Parallelamente, Katie e Poppy hanno un confronto sincero in cui Katie si scusa per i giudizi precedenti, ma emerge che è ancora innamorata di Bill e non intende rinunciare facilmente. Sul fronte Forrester esplode lo scontro tra Hope e Steffy: questa accusa Hope di comportarsi come Brooke e di voler interferire nel suo matrimonio con Finn; Hope prova a scusarsi per il bacio dato a Finn, ma rifiuta gli attacchi contro sua madre. Taylor, molto preoccupata, chiede a Brooke di intervenire per "rimettere in riga" Hope.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le trame di Beautiful del 22 giugno 2026

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Beautiful, Brooke

Beautiful, le anticipazioni di lunedì 22 giugno 2026: Steffy se la prende anche con Brooke

Le trame di Beautiful di lunedì 22 giugno 2026: per attaccare Hop, rea di puntare Fi...
Beautiful, Finn e Steffy

Beautiful, le anticipazioni di lunedì 1 giugno 2026: Steffy in fuga, Finn crolla

Le trame di Beautiful di lunedì 1 giugno 2026: dopo il bacio di Hope la donna è furi...
Beautiful, Finn e Steffy

Beautiful, le anticipazioni di giovedì 30 aprile 2026: Finn conteso da due donne

Le trame di Beautiful di giovedì 30 aprile 2026: il ragazzo tra l'intimità con Steff...
Beautiful, Hope

Beautiful, le anticipazioni di venerdì 5 giugno 2026: Ridge attacca Hope

Le trame di Beautiful di venerdì 5 giugno 2026: durissime accuse dell'uomo alla raga...
Beautiful, Steffy e Finn

Beautiful, le anticipazioni dal 21 al 27 giugno 2026: Steffy attacca Hope e la ricatta

Le trame di Beautiful per la settimana dal 21 al 27 giugno: la donna difende con for...
Beautiful, Steffy

Beautiful, le anticipazioni di sabato 30 maggio 2026: Steffy aggredisce Hope

Le trame di Beautiful di sabato 30 maggio 2026: la moglie di Finn si scaglia contro ...
Beautiful, Finn e Hope

Beautiful, le anticipazioni di sabato 23 maggio 2026: Hope sotto choc per Finn

Le trame di Beautiful di sabato 23 maggio 2026: dopo il bacio con Finn la donna è tr...
Beautiful, Deacon e Sheila

Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 29 aprile 2026: Sheila rilasciata dopo gli omicidi

Le trame di Beautiful di mercoledì 29 aprile 2026: la sospettata delle morti di Tom ...
Ridge Beautiful

Beautiful, le anticipazioni di martedì 2 giugno 2026: nuovi problemi per il bacio di Hope e Finn, Ridge furioso

Trame disponibili per martedì 2 giugno 2026: tensioni familiari per il bacio di Hope...

Systab

Crepe nei muri?

Distinguere tra un difetto superficiale e un segnale strutturale

LEGGI

Personaggi

Ece Irtem

Ece Irtem
Fabio De Vivo

Fabio De Vivo
Megan Montaner

Megan Montaner
Kylie Minogue

Kylie Minogue

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963