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Beautiful, le anticipazioni di giovedì 23 aprile 2026: la morte di Hollis travolge Deacon

Le trame di Beautiful di giovedì 23 aprile 2026: il ristorante del ragazzo sotto accusa per le due morti per overdose. Ma è Sheila la maggiore sospettata

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Redazione

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Beautiful, Deacon e Sheila
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, giovedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 23 aprile 2026

La scoperta sconvolgente: Hollis è morto per overdose, proprio come Tom, e in entrambi i corpi è stata trovata la stessa sostanza. Li è convinta che non si tratti di incidenti casuali e punta subito il dito contro Sheila, ipotizzando che le morti possano essere collegate. La notizia si propaga rapidamente e attira l’attenzione della stampa, mettendo a rischio la reputazione del ristorante di Deacon. Ridge e Steffy sono certi che dietro le morti ci sia Sheila, mentre Hope mantiene una posizione più prudente e non esclude altre spiegazioni. Deacon è distrutto per la perdita di due amici e l’indagine si fa sempre più complessa.

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Le trame di Beautiful del 22 aprile 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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