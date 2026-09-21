Beautiful, Carter ha un piano diabolico (che può salvare Hope)
Le trame di Beautiful di martedì 22 settembre 2026: mentre alla Forrester si discute del licenziamento della Logan, il suo fidanzato escogita un progetto choc
Nuovo appuntamento, martedì 22 settembre 2026 tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo.
Cosa succede a Beautiful il 22 settembre 2026
Dopo il licenziamento di Hope, le tensioni alla Forrester Creations continuano ad aumentare. Eric si dice profondamente contrario alla decisione di Ridge e di Steffy, convinto che Hope sia stata trattata con eccessiva durezza, mentre Steffy ribadisce che il suo comportamento con Finn ha reso inevitabile l’allontanamento. Zende prova a difendere il valore della linea "Hope for future" e a far riflettere la famiglia, ma trova un muro invalicabile. Intanto Hope, ancora sconvolta, riceve il pieno sostegno di Carter, deciso a non lasciare impunita quella che considera una grave ingiustizia. Lavorando su alcune questioni societarie che riguardano le tasse, come richiesto da Ridge e Steffy, Carter ha scoperto un’opportunità inattesa: modificando l’assetto societario potrebbe assumere il controllo della Forrester Creations all’insaputa degli amministratori delegati.
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Le trame di Beautiful del 21 settembre 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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