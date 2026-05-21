Beautiful, le anticipazioni di venerdì 22 maggio 2026: Poppy viene arrestata
Le trame di Beautiful di venerdì 22 maggio 2026: mentre alla Forrester si celebra Brooke e lei cerca la pace con Steffy, arriva la notizia sconvolgente
Nuovo appuntamento, venerdì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.
Cosa succede a Beautiful il 22 maggio 2026
Alla Forrester Creations tutti celebrano il ritorno di Brooke nella moda internazionale come volto della sua linea storica di lingerie e la nuova collaborazione musicale con Danny Romalotti. Tra selfie, battute e progetti per futuri successi, Donna si comporta da fan entusiasta e Danny promette una canzone a lei e all’azienda. Ma dietro i sorrisi emergono delle crepe: Christine accenna alle difficoltà della linea «Hope for the Future», mentre Steffy osserva con cautela l’adorazione che circonda Brooke. Brooke cerca però di avvicinarsi a Steffy, stanca della rivalità tra Logan e Forrester. Steffy sembra disponibile pur mantenendo una certa freddezza, mentre Ridge sostiene la compagna dichiarandole il suo amore. Intanto, lontano dalla festa, c’è tristezza. Poppy è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso due uomini.
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Le trame di Beautiful del 21 maggio 2026.
Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.
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