Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Beautiful, le anticipazioni di venerdì 22 maggio 2026: Poppy viene arrestata

Le trame di Beautiful di venerdì 22 maggio 2026: mentre alla Forrester si celebra Brooke e lei cerca la pace con Steffy, arriva la notizia sconvolgente

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Beautiful, Poppy e Bill
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, venerdì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 22 maggio 2026

Alla Forrester Creations tutti celebrano il ritorno di Brooke nella moda internazionale come volto della sua linea storica di lingerie e la nuova collaborazione musicale con Danny Romalotti. Tra selfie, battute e progetti per futuri successi, Donna si comporta da fan entusiasta e Danny promette una canzone a lei e all’azienda. Ma dietro i sorrisi emergono delle crepe: Christine accenna alle difficoltà della linea «Hope for the Future», mentre Steffy osserva con cautela l’adorazione che circonda Brooke. Brooke cerca però di avvicinarsi a Steffy, stanca della rivalità tra Logan e Forrester. Steffy sembra disponibile pur mantenendo una certa freddezza, mentre Ridge sostiene la compagna dichiarandole il suo amore. Intanto, lontano dalla festa, c’è tristezza. Poppy è stata arrestata con l’accusa di aver ucciso due uomini.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Le trame di Beautiful del 21 maggio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

Potrebbe interessarti anche

Beautiful, Brooke

Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 20 maggio 2026: la lingerie dà scandalo

Le trame di Beautiful di mercoledì 20 maggio 2026: alla festa di Eric per Brooke le ...
Beautiful, Steffy

Beautiful, le anticipazioni di giovedì 14 maggio 2026: Steffy contro Brooke

Le trame di Beautiful di giovedì 14 maggio 2026: la ragazza assiste con amarezza al ...
Beautiful, Hope

Beautiful, le anticipazioni di martedì 28 aprile 2026: Hope e Finn troppo vicini

Le trame di Beautiful di martedì 28 aprile 2026: mentre Brooke accetta di fare da te...
Beautiful, Brooke

Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 13 maggio 2026: Brooke ha bisogno di soldi

Le trame di Beautiful di mercoledì 13 maggio 2026: la presentazione della collezione...
Beautiful, Ridge e Brooke

Beautiful, le anticipazioni di giovedì 21 maggio 2026: una rockstar approda nella soap

Le trame di Beautiful di giovedì 21 maggio 2026: la festa a casa di Eric ha un prota...
Beautiful, Brooke

Beautiful, le anticipazioni di lunedì 27 aprile 2026: Brooke, ritorno alla sensualità

Le trame di Beautiful di lunedì 27 aprile 2026: la Logan e Ridge beccati in un momen...
Beautiful, Poppy e Bill

Beautiful, le anticipazioni di sabato 16 maggio 2026: Bill in grave imbarazzo per Poppy

Le trame di Beautiful di sabato 16 maggio 2026: l'irruzione nell'intimità da parte d...
Beautiful, Ridge

Beautiful, le anticipazioni di giovedì 7 maggio 2026: Ridge super-romantico

Le trame di Beautiful di giovedì 7 maggio 2026: è tutto pronto per il lancio della l...
Beautiful, Finn e Steffy

Beautiful, le anticipazioni di giovedì 30 aprile 2026: Finn conteso da due donne

Le trame di Beautiful di giovedì 30 aprile 2026: il ragazzo tra l'intimità con Steff...

Enel

Caldo in arrivo

Come risparmiare in bolletta nei mesi più caldi

LEGGI

Personaggi

Kylie Minogue

Kylie Minogue
Siglinde Sinner

Siglinde Sinner
Luciano Darderi

Luciano Darderi
Akylas

Akylas

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963