Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 22 luglio 2026: Brooke vicina alla verità Le trame di Beautiful di mercoledì 22 luglio 2026: la donna sorprende Ridge e Li mentre parlano di Taylor e della sua malattia. Hope e Carter sempre più vicini

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, mercoledì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 22 luglio 2026

Ridge e Li parlano della salute di Taylor. Grace ha appurato che non soffre di insufficienza cardiaca, ma della sindrome del cuore spezzato. Ridge vuole che lei veda un terapeuta, ma Taylor esige il segreto assoluto, specialmente con Brooke e con i propri figli. Li incoraggia Ridge a rispettare il volere della donna, nonostante lui si senta a disagio a nascondere la verità a Brooke. Poco dopo, proprio lei interrompe la loro conversazione e, sebbene Ridge riesca a sviare il discorso su Luna e Poppy, Brooke percepisce una tensione insolita. Nel frattempo, Carter convoca Hope per darle una notizia insperata: le proiezioni di "Hope for the Future" sono in crescita. Il clima professionale si trasforma presto in un’intensa confidenza personale. I due scoprono di avere molto in comune, avendo entrambi vissuto relazioni fallimentari.

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Le trame di Beautiful del 21 luglio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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