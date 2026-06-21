Beautiful, le anticipazioni di lunedì 22 giugno 2026: Steffy se la prende anche con Brooke Le trame di Beautiful di lunedì 22 giugno 2026: per attaccare Hop, rea di puntare Finn, la donna attacca la Forrester e il suo modo di fare con gli uomini

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Ufficio Stampa Mediaset

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Nuovo appuntamento, lunedì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9.000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 22 giugno 2026

Li e Finn parlano del dramma che ha colpito Poppy e Luna. Li soffre profondamente per sua sorella, devastata nello scoprire che sua figlia Luna è una criminale responsabile di omicidi e rapimenti. Finn ammira il fatto che sua madre abbia deciso di stare accanto a Poppy nonostante tutto. Intanto Katie e Poppy si confrontano sinceramente: Katie si scusa per averla giudicata male, ma emerge anche che è ancora innamorata di Bill e non ha intenzione di rinunciare facilmente a lui. Parallelamente, esplode il conflitto tra Hope e Steffy. Steffy accusa Hope di comportarsi come Brooke e di voler interferire nel suo matrimonio con Finn. Hope prova a scusarsi per il bacio dato a Finn, ma rifiuta di accettare gli attacchi contro sua madre. Taylor, molto preoccupata, chiede a Brooke di "rimettere in riga" Hope.

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Le trame di Beautiful del 21 giugno 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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