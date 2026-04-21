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Beautiful, le anticipazioni di mercoledì 22 aprile 2026: anche Hollis è morto di overdose

Le trame di Beautiful di mercoledì 22 aprile 2026: come Tom, pure il ragazzo è deceduto per abuso di stupefacenti. E tutti pensano che sia stata Sheila

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Redazione

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Beautiful, Deacon e Sheila
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, lunedì tra le 13:50 e le 14:00, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 22 aprile 2026

Una rivelazione sconvolgente scuote tutti: Hollis è morto per overdose, proprio come Tom, e nel corpo di entrambi è stata trovata la medesima sostanza stupefacente. Li è convinta che non si tratti di incidenti casuali, ma di omicidi mirati, puntando immediatamente il dito contro Sheila. La notizia trapela velocemente e la stampa inizia a interessarsi al caso, mettendo a rischio la reputazione del ristorante di Deacon. Ridge e Steffy sono certi che dietro le morti ci sia Sheila, mentre Hope tenta inizialmente di mantenere una posizione più cauta, poiché, pur non escludendo la sua colpevolezza, non capisce quale possa essere il movente. Deacon è devastato: ha perso due amici e non riesce a spiegarsi come Tom, che si diceva sobrio, e Hollis, che è sempre stato uno sportivo e un salutista, possano essere morti nello stesso modo.

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Le trame di Beautiful del 21 aprile 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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