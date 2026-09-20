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Beautiful, diverbio tra Steffy e Ridge: per lui la figlia ha sbagliato tutto

Le trame di Beautiful di lunedì 21 settembre 2026: sul licenziamento di Hope si crea attrito tra i due. Ma la Logan non può approfittarne

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Redazione

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Nuovo appuntamento, lunedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios, è la serie più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno.

Cosa succede a Beautiful il 21 settembre 2026

Steffy insiste con suo padre che la famiglia ha superato relativamente indenni il licenziamento di Hope e la cancellazione della sua linea, ma Ridge non sembra convinto: avrebbe preferito una soluzione diversa. Steffy concorda in parte con lui, ma continua ad accusare Hope di aver insidiato suo marito Finn. Carter cerca di confortare Hope, che si dichiara vittima di un malinteso e smentisce ogni intenzione di seduzione. Carter propone un confronto diretto per chiarire la situazione, mentre Hope teme che per Steffy sarebbe solo l’ennesima conferma di una sua presunta manipolazione. Brooke interviene raccontando di aver tentato inutilmente di parlare con Ridge riguardo al licenziamento.

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Le trame di Beautiful del 20 settembre 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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