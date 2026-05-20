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Beautiful, le anticipazioni di giovedì 21 maggio 2026: una rockstar approda nella soap

Le trame di Beautiful di giovedì 21 maggio 2026: la festa a casa di Eric ha un protagonista eccezionale. Ma non tutti sono felici del party

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Redazione

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Beautiful, Ridge e Brooke
Ufficio Stampa Mediaset

Nuovo appuntamento, giovedì tra le 13.50 e le 14, con i protagonisti di Beautiful, la soap opera di Canale 5 in onda in Italia dal 1990. Girata a Los Angeles presso i Sunset Las Palmas Studios e creata dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell, la serie è la più seguita al mondo con centinaia di milioni di telespettatori al giorno ed è arrivata alla stagione numero 35, superando le 9000 puntate.

Cosa succede a Beautiful il 21 maggio 2026

Continuano i festeggiamenti organizzati a casa di Eric per il rilancio della linea Brooke’s Bedroom. L’atmosfera è euforica: la famiglia Logan celebra il successo della campagna mentre, dietro i sorrisi, emergono malumori e gelosie. Steffy mostra fastidio per l’omaggio riservato a Brooke e alcune scelte della serata mettono in imbarazzo i più riservati. Ridge e Brooke hanno pianificato anche un obiettivo professionale: convincere la rock star Danny Romalotti a cedere alcuni diritti musicali per la colonna sonora della nuova campagna. Danny arriva accompagnato da Christine Blair, una presenza che riporta antiche conoscenze e attenzioni tra i Forrester. Donna, fan dichiarata del musicista, si lascia coinvolgere dall’entusiasmo, mentre sotto la superficie la festa nasconde tensioni personali che potrebbero avere conseguenze nei rapporti tra i protagonisti.

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Le trame di Beautiful del 20 maggio 2026.

Beautiful va in onda tutti i giorni su Canale 5 tra le 13.50 e le 14. Leggi tutte le news sulla soap.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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